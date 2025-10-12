На Украине собираются демонтировать связанные с «имперскими» авторами объекты

На Украине хотят убрать связанные с русскими поэтами объекты

Институт национальной памяти Украины расширил список признанных «имперскими» русских писателей, поэтов и композиторов. Местным властям предложили демонтировать объекты связанные с Михаилом Лермонтовым, Александром Грибоедовым, Иваном Буниным и другими, следует из информации на сайте учреждения.

В список попали не только литературные деятели, но и композиторы, императоры, цари и военачальники.

Так, в перечень вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, а также литературный критик Виссарион Белинский и художник Василий Суриков.

В качестве обоснования этому институт назвал «глорификацию Российской империи». Среди разрешенных деятелей культуры оказались писатели Николай Гоголь, Антон Чехов, Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Михаил Врубель и Карл Брюллов и другие.

1 августа сообщалось, что в городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как сообщали СМИ, бюст перевезли во двор городского музея. А с постамента демонтировали табличку с именем поэта. Известно, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета.

В апреле на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Прохожие были возмущены этой акцией. Противников Пушкина одна из женщин назвала «фашистами».

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.