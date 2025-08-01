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В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В Болграде Одесской области снесли памятник Пушкину
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Телеграм-канал «Суспільне Одеса»

В городе Болград Одесской области демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает местное издание Махала.

По данным издания, бюст перевезли во двор городского музея. С постамента демонтировали табличку с именем поэта.

Отмечается, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета.

В июне бюст Александра Пушкина торжественно открыли в Русском клубе Стратфилда (Сидней, Австралия). Скульптура работы заслуженного художника России Александра Козинина стала подарком к столетию организации.

В мае стало известно, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

13 апреля сообщалось, что на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

Ранее Путин объяснил, зачем на Украине сносят связанные с Россией памятники.

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