В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В городе Болград Одесской области демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает местное издание Махала.

По данным издания, бюст перевезли во двор городского музея. С постамента демонтировали табличку с именем поэта.

Отмечается, что сносом памятника занимались работники «Горводоканала» Болградского городского совета.

В июне бюст Александра Пушкина торжественно открыли в Русском клубе Стратфилда (Сидней, Австралия). Скульптура работы заслуженного художника России Александра Козинина стала подарком к столетию организации.

В мае стало известно, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

13 апреля сообщалось, что на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

Ранее Путин объяснил, зачем на Украине сносят связанные с Россией памятники.