На памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны»‎.

«Прохожие возмущались этим: «Других проблем нет?». У них в ответ спросили: «Почему не по-украински говорите?» Завязалась перепалка. Противников Пушкина одна из женщин назвала «фашистами», — говорится в сообщении.

1 апреля сообщалось, что памятник в центре города Полтавы, установленный на месте отдыха царя Петра I после победы над шведскими войсками в 1709 году, поэтапно демонтируют.

25 февраля стало известно, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

До этого в Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.

31 декабря сообщалось, что в Одессе снесли памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.