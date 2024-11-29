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В Кривом Роге снесли памятник Льву Толстому

«Днепр инфо»: в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому

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Natalia Parkhomenko/Wikimedia Commons

Власти украинского города Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому. Об этом сообщило местное издание «Днепр инфо».

По его данным, демонтаж был произведен накануне. СМИ сопроводило новость фотографией пустого постамента.

Ранее власти города снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Впоследствии неизвестные отреагировали на это, оставив недалеко от места, где располагался памятник Пушкину, надпись с напоминанием о бессмертии личности русского поэта.

18 ноября сообщалось, что неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был снесен в Кривом Роге 15 ноября вместе с памятником-бюстом поэту Михаилу Лермонтову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.

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