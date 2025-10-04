Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае. Его опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Следователи Восточного МСУТ СК России работают на месте происшествия», — говорится в посте.

До этого стало известно, что самолет был в эксплуатации 53 года.

В краевом управлении МЧС сообщили, что борт, на котором было два члена экипажа, разбился в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района Красноярского края. Первоначально сообщалось, что не выжил один пилот, позже выяснилось, что оба получили несовместимые с жизнью травмы.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Вскоре Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

