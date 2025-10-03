На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разбившийся в Красноярском крае самолет был в эксплуатации более полувека

Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 был в эксплуатации 53 года
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 был в эксплуатации 53 года. Об этом сообщили авиационные службы, передает ТАСС.

«Самолет был произведен в 1972 году. В середине октября того же года он совершил свой первый полет», — говорится в сообщении.

В краевом управлении МЧС сообщили, что Ан-2 разбился в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района Красноярского края, при крушении самолета не выжил один человек, на месте происшествия работают спасатели.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.

