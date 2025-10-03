Летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Сочи, часть самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что ограничения также были сняты в аэропорту Геленджика. Они действовали около семи часов.

О введении ограничений в аэропортах Геленджика и Сочи Кореняко сообщил в 22:38 мск.

В ночь на 2 октября аэропорты Саратова и Астрахани прекратили принимать рейсы. Была также приостановлена работа аэропорта Волгограда. Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.