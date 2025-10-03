При крушении самолета в Красноярском крае погиб человек

МЧС: при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек

При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления МЧС.

Все произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. К месту крушения направили сотрудников скорой помощи.

«На месте работают 9 человек, от МЧС России привлекаются 5 человек и 1 единица техники», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

29 августа сообщалось, что самолет со 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ранее летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.