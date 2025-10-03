На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При крушении самолета в Красноярском крае погиб человек

МЧС: при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления МЧС.

Все произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. К месту крушения направили сотрудников скорой помощи.

«На месте работают 9 человек, от МЧС России привлекаются 5 человек и 1 единица техники», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

29 августа сообщалось, что самолет со 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ранее летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами