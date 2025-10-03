В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту было два человека, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал Baza, в результате происшествия погиб один человек. По данным журналистов, сейчас на месте работают спасатели. Официального подтверждения информации о погибшем на момент публикации нет.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

