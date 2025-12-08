Экс-главу МИД Украины сняли на видео с нетрезвой возлюбленной на концерте

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кулебу с веселящейся возлюбленной сняли на видео на концерте в Киеве
Бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сняли на видео с его возлюбленной Светланой Павелецкой во время посещения концерта Монатика (полное имя — Дмитрий Монатик) в Киеве. Об этом сообщает сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

На кадрах видно, что Кулеба и Павелецкая сидят на креслах концертного зала возле прохода. Экс-министр одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а его гражданская супруга — черное вечернее платье с глубоким декольте.

На записи также можно увидеть, как женщина активно подтанцовывает под треки. Бывший чиновник при этом сидит спокойно. Журналисты предположили, что Павелецкая во время концерта находилась в нетрезвом состоянии.

Накануне Кулеба ответил на вопрос, почему не идет на фронт. Бывший министр иностранных дел заявил, что находится в Киеве и «никуда не бежит, сидит дома», а служить отправится после получения повестки.

Ранее Кулеба предрек Украине тактическое поражение.

