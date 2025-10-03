Уголовное дело возбуждено после крушения Ан-2 в Красноярском крае

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел после выполнения авиационных работ. Воздушное судно с двумя членами экипажа на борту потерпело крушение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На место происхождения выехала следственная группа.

Как до этого сообщало МЧС, при крушении самолета в Красноярском крае не выжил один человек.

Крушение самолета Ан-2 произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Абаканская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

