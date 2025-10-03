Бывшего сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество

Преображенский суд Москвы приговорил экс-главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Евгения Долгова к шести годам колонии за взяточничество. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Долгову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — отметили в суде.

Там уточнили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.

30 сентября сообщалось, что Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину.

Таким образом решение Никулинского суда Москвы осталось в силе. В ноябре 2024 года суд приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Обжаловать приговор его защите не удалось.

Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Его арестовали в ноябре 2020 года, на тот момент он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Куракина обвинили в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей для продажи в Китай. Криминальная схема Куракина использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Ранее суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до 12 октября.