Суд оставил без изменений приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Мосгорсуд оставил в силе 17-летний приговор экс-главе департамента МО Куракину
Минобороны РФ

Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Об этом пишет РИА Новости.

«Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить... в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Таким образом решение Никулинского суда Москвы осталось в силе. В ноябре 2024 года суд приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Обжаловать приговор его защите не удалось.

Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Его арестовали в ноябре 2020 года, на тот момент он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Куракина обвинили в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей для продажи в Китай. Криминальная схема Куракина использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Ранее суд продлил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову до 12 октября.

