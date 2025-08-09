Продлен арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Второй Западный окружной военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении более 80 млн рублей взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлит арест Кузнецову до 12 октября.

Отмечается, что к этому времени обвиняемый и защита Кузнецова планируют завершить ознакомление с материалами уголовного дела, а в случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу в Краснодарский гарнизонный военный суд, в чьей компетенции уже будет решение вопроса по мере пресечения.

Следственный комитет обвинил генерала Кузнецова в получении взятки от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

При обысках у Кузнецова нашли 100 млн рублей наличными, золотые монеты, часы и другие ценные вещи.

