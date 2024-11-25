Суд вынес приговор бывшему руководителю департамента Минобороны РФ

Бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам заключения по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение вынес Никулинский суд Москвы. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 369 млн рублей.

Куракина арестовали в ноябре 2020 года, на тот момент он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Его обвинили в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей для продажи в Китай. Общий ущерб превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема Куракина использовалась в Западном военном округе с 2014 года. Ему предъявили обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса: взятка в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Об окончании следствия СК РФ сообщил 31 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.