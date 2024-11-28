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Экс-глава департамента Минобороны РФ обжаловал приговор

Экс-глава департамента Минобороны РФ Куракин обжаловал приговор

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Минобороны РФ

Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, осужденный по делу о взятках за незаконную рубку леса, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказано в сообщении.

25 ноября бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам заключения по делу о взятках в особо крупном размере. Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима. Его арестовали в ноябре 2020 года, на тот момент он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Куракина обвинили в организации незаконной вырубки леса на территории воинских частей для продажи в Китай. Криминальная схема Куракина использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Также 25 ноября Никулинский суд Москвы взыскал с Дмитрия Куракина и его сообщников 1,746 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.

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