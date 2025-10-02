Бывшему депутату Мосгордумы предъявлено обвинение после допроса

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России бывшему депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» Максиму Круглову. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

«В порядке 91 УПК РФ Круглов задержан, в ходе допроса вину он не признал», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении Круглова под стражу.

Незадолго до этого экс-депутата доставили на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Накануне в отношении него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

18 сентября Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина Александра Глушкина к пяти годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Суд назначил в отношении мужчины наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года.

