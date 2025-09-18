Суд отправил россиянина в колонию за фейки о российской армии

Суд в Петербурге приговорил мужчину к пяти годам колонии за фейки о ВС РФ

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина Александра Глушкина к пяти годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России (п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал под видом достоверной информации заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ.

Глушкин вину признал частично.

Суд назначил в отношении мужчины наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года.

10 сентября суд в Хабаровске заочно вынес приговор иностранному агенту, обвиняемому в распространении фейков о деятельности ВС РФ. По данным Следственного комитета, 40-летний уроженец Амурской области, находясь за пределами России, 30 декабря 2023 года выступил ведущим одного из каналов на видеохостинге и распространил заведомо ложные сведения о российской армии.

Ранее участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ.