На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил россиянина в колонию за фейки о российской армии

Суд в Петербурге приговорил мужчину к пяти годам колонии за фейки о ВС РФ
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина Александра Глушкина к пяти годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России (п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал под видом достоверной информации заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ.

Глушкин вину признал частично.

Суд назначил в отношении мужчины наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года.

10 сентября суд в Хабаровске заочно вынес приговор иностранному агенту, обвиняемому в распространении фейков о деятельности ВС РФ. По данным Следственного комитета, 40-летний уроженец Амурской области, находясь за пределами России, 30 декабря 2023 года выступил ведущим одного из каналов на видеохостинге и распространил заведомо ложные сведения о российской армии.

Ранее участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами