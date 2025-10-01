На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил уголовное дело на экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова

Экс-депутат Мосгордумы Круглов попал под уголовное дело о фейках про ВС РФ
Александр Щербак/ТАСС

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на экс-депутата Московской городской думы Максима Круглова, которого подозревают в распространении фейков о российской армии. Об этом пресс-служба СК сообщила в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Максима Круглова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

По версии Следкома, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев. Круглова уже задержали. Расследование обстоятельств дела продолжается.

До этого в России вынесли приговор блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее в Красноярске арестовали журналистку по делу о фейках о ВС РФ.

