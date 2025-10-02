Бывшего депутата Мосгордумы доставили на допрос в СК в Москве

РЕН ТВ: экс-депутата Круглова доставили на допрос в Москве по делу о фейках

Бывшего депутата Московской государственной думы Максима Круглова доставили на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне в отношении экс-депутата завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии.

По версии Следкома, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев. Круглова уже задержали. Расследование обстоятельств дела продолжается.

18 сентября Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина Александра Глушкина к пяти годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Суд назначил в отношении мужчины наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года.

Ранее участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ.