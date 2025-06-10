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Участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму

SHOT: участница Pussy Riot Толоконникова села в импровизированную тюрьму в США
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cultured_mag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом) села на десять дней в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Толоконникова хотела показать своим перфомансом «раздвижение границ полицейского государства» и то, как «диктаторы по всему миру перенимают друг у друга самые худшие практики». На событие можно было попасть бесплатно.

По данным издания, через несколько дней в районе, где находилась импровизированная тюрьма Толоконниковой, разгорелись сильнейшие беспорядки и стычки с полицией. Как утверждает SHOT, в тот период никто из американцев не посетил перфоманс Толоконниковой.

В январе РИА Новости сообщило, что Надежда Толоконникова была объявлена в международный розыск.

Утверждается, что Толоконникову уведомили о возбуждении против нее уголовного дела. Однако она не прибыла к следователю, после чего была объявлена в межгосударственный розыск.

В марте 2023 года на Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в социальных сетях. Подозреваемая уже несколько лет живет не в России, а в США.

Ранее сообщалось, что счета лидера Little Big заблокировали.

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