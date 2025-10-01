Корабль Израиля приблизился к «Флотилии стойкости» Тунберг

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг, состоящая из 44 судов с гуманитарной помощью для жителей Газы, подверглась агрессивному маневру военного корабля Израиля. Об этом сообщает Independent со ссылкой на активистов.

Отмечается, что одному из ведущих кораблей пришлось совершить резкий маневр, чтобы избежать лобового столкновения с израильским судном.

Еще одно судно флотилии, «Сириус», преследовалось катером в течение длительного периода времени, прежде чем окончательно отстать.

«Военные корабли вывели из строя средства связи, агрессивно кружили вокруг гражданских судов и вынуждали капитанов совершать резкие маневры, чтобы избежать столкновения», — говорится в заявлении движения Global Sumud Flotilla.

Активистка Лиси Проенка, находящаяся на борту «Сириуса», рассказала израильский корабль не столкнулся с судном флотилии, но он подплыл очень близко, а затем стали кружить вокруг, предположительно, пытаясь заглушить дистанционную связь. Это длилось примерно 15 минут.

31 августа «Глобальная флотилия Сумуда» Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся другие активисты и гуманитарная помощь.

10 сентября самый крупный корабль флотилии подвергся атаке беспилотника в Тунисе. Никто из находившихся на борту судна пассажиров и членов экипажа не пострадал.

29 сентября флотилия Тунберг, состоящая из 44 судов с гуманитарной помощью для жителей Газы, совершила вынужденную остановку в Эгейском море из-за аварии на одном из кораблей.

Ранее в Израиле предложили поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.