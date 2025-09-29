На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Флотилия Греты Тунберг остановилась посреди моря из-за аварии

Флотилия Греты Тунберг сообщила об остановке из-за утечки на корабле
true
true
true
close
Stefanos Rapanis/Reuters

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг, состоящая из 44 судов с гуманитарной помощью для жителей Газы, совершила вынужденную остановку в Эгейском море из-за аварии на одном из кораблей. Об этом сообщает газета Independent.

Отмечается, что в пятницу «Глобальная флотилия Сумуда» остановилась в Греции из-за непогоды и продолжила свой путь в воскресенье, однако путешествие продолжалось всего два дня.

«Флотилия временно остановилась после того, как на [судне] Johnny M зафиксировали течь в машинном отделении. Проблемы не удалось решить в море, и судно не может продолжать движение», — указано в сообщении.

Часть волонтеров, находившихся на Johnny M перевели на другие суда, а других направили на берег.

По словам Тунберг, остановка не приведет к значительным задержкам, и миссия прибудет в Газу через четыре дня.

31 августа «Глобальная флотилия Сумуда» Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся другие активисты и гуманитарная помощь.

10 сентября самый крупный корабль флотилии подвергся атаке беспилотника в Тунисе. Никто из находившихся на борту судна пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в Израиле предложили поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами