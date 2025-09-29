Флотилия Греты Тунберг остановилась посреди моря из-за аварии

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг, состоящая из 44 судов с гуманитарной помощью для жителей Газы, совершила вынужденную остановку в Эгейском море из-за аварии на одном из кораблей. Об этом сообщает газета Independent.

Отмечается, что в пятницу «Глобальная флотилия Сумуда» остановилась в Греции из-за непогоды и продолжила свой путь в воскресенье, однако путешествие продолжалось всего два дня.

«Флотилия временно остановилась после того, как на [судне] Johnny M зафиксировали течь в машинном отделении. Проблемы не удалось решить в море, и судно не может продолжать движение», — указано в сообщении.

Часть волонтеров, находившихся на Johnny M перевели на другие суда, а других направили на берег.

По словам Тунберг, остановка не приведет к значительным задержкам, и миссия прибудет в Газу через четыре дня.

31 августа «Глобальная флотилия Сумуда» Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся другие активисты и гуманитарная помощь.

10 сентября самый крупный корабль флотилии подвергся атаке беспилотника в Тунисе. Никто из находившихся на борту судна пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в Израиле предложили поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.