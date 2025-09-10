На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главное судно флотилии Греты Тунберг подверглось атаке дронов

Al Mayadeen: дрон атаковал главное судно флотилии экоактивистки Греты Тунберг
Pavel Golovkin/AP

Самый крупный корабль «Глобальной флотилии Сумуда» (GSF), которая следует в сектор Газа, подвергся атаке беспилотника в Тунисе. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на заявление GSF.

Согласно заявлению, атака на судно была совершена во время его стоянки в тунисском порту Сиди-Бу-Саид. В результате произошедшего на борту корабля возник пожар, который был ликвидирован членами экипажа.

Накануне в «Глобальной флотилии Сумуда» заявили, что одно из ее судов было атаковано дроном. Там уточнили, что мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии под названием Family Boat, следовавший в сектор Газа. На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета флотилии. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

31 августа «Глобальная флотилия Сумуда» под руководством шведской экоактивистки Греты Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся активисты и гуманитарная помощь.

Ранее в Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.

