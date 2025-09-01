Флотилия Греты Тунберг отплыла к сектору Газа

AP: флотилия Греты Тунберг вышла из Испании и направилась к сектору Газа

Флотилия судов под руководством шведской экоактивистки Греты Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. Об этом сообщает Associated Press (AP).

31 августа суда вышли из порта Барселоны с гуманитарной помощью и активистами на борту. Флотилия собирается доставить в сектор Газа продовольствие, воду и лекарства. Активисты требуют обеспечить безопасный проход в Газу, а также открытия гуманитарного морского коридора. Сейчас во флотилию входят около 20 судов, однако на последнем этапе плавания их количество возрастет до примерно 70.

В материале отмечается, что в Барселоне активистов провожали тысячи людей.

1 сентября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить Тунберг в тюрьму для террористов, если она попытается прорвать блокаду сектора Газа.

