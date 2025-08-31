В Израиле захотели поместить Грету Тунбург в тюрьму для террористов

Министр безопасности Израиля хочет поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов, если она попытается прорвать блокаду сектора Газа. Об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.

Согласно публикации, Бен-Гвир представит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стратегию, предполагающую не депортацию, а жесткие меры в отношении активистов.

«Задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — указывается в предложении министра.

План предусматривает содержание задержанных без телевидения и радио, с ограниченным питанием и длительным сроком заключения. Также предлагается конфисковать суда «Флотилии свободы» и передать их израильским правоохранительным органам.

Тунберг ранее заявляла о намерении присоединиться к акции по прорыву морской блокады сектора Газа.

В июне стало известно, что израильские силы провели досмотр и задержание судна Madleen, которое направлялось к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

После задержания судна шведская активистка выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена.

Тунберг также призвала своих сторонников и близких оказывать давление на правительство Швеции с целью скорейшего освобождения ее и остальных членов экипажа судна.

Израильская сторона предупреждала экипаж Madleen о приближении к «запретной зоне» у побережья Газы и предлагала доставить гуманитарную помощь через порт Ашдода. ВМС Израиля среди прочего заявили, что морская блокада Газы действует в рамках международного права, а вход в прибрежные воды анклава закрыт для судоходства.

