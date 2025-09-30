На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар произошел в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге

МЧС: три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Три человека пострадали, один не выжил при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главное управление МЧС России по городу.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире дома №8 на Лахтинской улице. Из опасной зоны вывели восемь человек.

Площадь пожара достигла 25 кв. м при общей 80 кв. м, говорится в публикации. На тушение пожара специалистам ведомства потребовалось около часа.

Недавно на востоке Москвы потушили горящее трехэтажное административное здание. В МЧС рассказали, что возгорание в здании, где частично обрушилась крыша, было локализовано на площади в 300 кв. м. Затем пожар полностью ликвидировали. В тушении участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

До этого сотрудники экстренных служб потушили возгорание в многоквартирном доме в Ялте. Огонь охватил многоквартирный жилой дом на улице Екатерининская утром 27 сентября. Изначально пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По данным МЧС РФ, с территории объекта эвакуировали 62 человека. К ликвидации пожара были привлечены 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

Ранее появились новые кадры тушения вагонов в Смоленской области.

