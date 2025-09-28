На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На востоке Москвы потушили административное здание, где рухнула крыша

В Москве потушили пожар с обрушением кровли здания
Максим Богодвид/РИА Новости

На востоке столицы потушили горящее трехэтажное административное здание. Об этом сообщает в Telegram-канале московское управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что возгорание в здании, где частично обрушилась крыша, было локализовано на площади в 300 кв. м. Затем пожар полностью ликвидировали. В тушении участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

Утром стало известно, что на севере Москвы загорелся приют для бездомных животных. Охранник заведения решил отметить день рождения и пригласил к себе друзей. Во время празднования гости уснули, не потушив сигарету.

В результате 13 животных сгорели, так как не смогли выбраться из вольеров. Среди них было девять щенков. Примерно 30 собакам удалось сбежать из приюта. Один из гостей сильно обгорел: сотрудники экстренных служб вынесли его из здания на носилках. После этого пострадавшего госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания.

Ранее россиянка сожгла автомобили, думая, что участвует в спецоперации.

