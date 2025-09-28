На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На востоке Москвы в горящем административном здании рухнула крыша

На востоке столицы загорелось административное трехэтажное здание. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что в здании частично обрушилась кровля. С огнем борются 50 пожарных и 16 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром стало известно, что на севере Москвы из-за непотушенной сигареты загорелся приют для бездомных животных. Охранник заведения решил отметить день рождения и пригласил к себе друзей. Во время празднования гости уснули, не потушив сигарету.

В результате 13 животных сгорели, так как не смогли выбраться из вольеров. Среди них было девять щенков. Примерно 30 собакам удалось сбежать из приюта. Один из гостей сильно обгорел: сотрудники экстренных служб вынесли его из здания на носилках. После этого пострадавшего госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

