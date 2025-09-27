На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ялте потушили пожар в многоквартирном жилом доме

ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники экстренных служб потушили возгорание в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Крыму в Telegram-канале.

«В 13:10 (совпадает с мск — «Газета.Ru») ликвидация пожара <...> на площади 640 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Огонь охватил многоквартирный жилой дом на улице Екатерининская в Ялте утром 27 сентября. Изначально пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По данным МЧС РФ, с территории объекта эвакуировали 62 человека. К ликвидации пожара были привлечены 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

По предварительной информации, дом загорелся по причине неосторожного обращения с огнем. В региональной прокуратуре заявили, что взяли на контроль выяснение обстоятельств случившегося. Кроме того, сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку соблюдению требований градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

21 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что в Дербенте в Дагестане загорелся припаркованный у жилого дома автомобиль. Впоследствии огонь с машины перекинулся на фасад здания. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ. Как сообщили в ведомстве, из дома эвакуировали 200 человек.

Ранее в Москве при пожаре в квартире многоэтажного дома пострадали люди.

