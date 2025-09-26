Появились новые кадры тушения вагонов в Смоленской области

МЧС: опубликованы новые кадры тушения пожара на ж/д путях в Смоленской области

Появились новые кадры тушения пожара на железной дороге в Смоленской области. Видео публикует МЧС РФ в Telegram-канале.

На кадрах видно, как специалисты тушат один из вагонов.

После столкновения поезда с авто загорелись 16 вагонов.

Утром 26 сентября Главное управление МЧС РФ по Смоленской области сообщило, что в районе железнодорожной станции Рыжиково грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате загорелись несколько вагонов. На место происшествия направили более 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП задействовали пожарный и восстановительный поезда.

Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь охватил шесть цистерн с ГСМ.

Позже стало известно, что, по предварительным данным, водителя фуры спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

