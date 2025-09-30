Несколько населенных пунктов Сумской области остались без электричества

В двух городах и ряде населенных пунктов Сумской области на севере Украины произошло отключение электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале АО «Сумыоблэнерго».

В заявлении утверждается, что потребители были временно обесточены в Конотопе, части Конотопского района, а также в Шостке и Шосткинском районе».

До этого сообщалось, что в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв.

28 сентября стало известно, что в части Киева после взрывов пропало электричество. В ДТЭК рассказали, что после массированной атаки на время ремонта перевели дома на резервное питание. К вечеру удалось наладить подачу электричества 2 тыс. семей, восстановительные работы в украинской столице продолжаются.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее на Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС.