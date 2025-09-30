На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько населенных пунктов Сумской области остались без электричества

В двух городах Сумской области отключили электричество
true
true
true
close
Depositphotos

В двух городах и ряде населенных пунктов Сумской области на севере Украины произошло отключение электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале АО «Сумыоблэнерго».

В заявлении утверждается, что потребители были временно обесточены в Конотопе, части Конотопского района, а также в Шостке и Шосткинском районе».

До этого сообщалось, что в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв.

28 сентября стало известно, что в части Киева после взрывов пропало электричество. В ДТЭК рассказали, что после массированной атаки на время ремонта перевели дома на резервное питание. К вечеру удалось наладить подачу электричества 2 тыс. семей, восстановительные работы в украинской столице продолжаются.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее на Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами