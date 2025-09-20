На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили об атаке беспилотников в направлении Киевской ГЭС

«Страна.ua»: на Украине произошел налет беспилотников в направлении Киевской ГЭС
Shutterstock

Беспилотники якобы атаковали Киевскую ГЭС, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявления очевидцев.

«В Киевской области сейчас идет налет беспилотников. Направление — Киевская ГЭС, пишут местные паблики», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, в ночь на 20 сентября ВС РФ нанесли по украинской территории комбинированный удар с применением дронов и крылатых ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Борисполе и Павлограде.

Журналисты также утверждают, что повреждения получили заводы в Днепропетровске. Помимо этого, на территории региона наблюдаются перебои с электричеством.

19 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Соломенском районе города упал и взорвался беспилотник. На место выезжали экстренные службы.

14 сентября взрыв произошел на нефтебазе в Киевской области. Подробности не приводились.

Ранее на Украине начали готовиться к эвакуации южной части города Запорожья.

Новости Украины
