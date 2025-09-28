«Криворукая ПВО снесла квартал таунхаусов». Последствия массированного удара по Киеву

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия ВПК. Владимир Зеленский заявил, что атака ВС РФ продолжалась более 12 часов, а также пригрозил ответными ударами. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО Patriot. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщило Минобороны России.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,

— подчеркнули в ведомстве.

Минобороны уточнило, что для атаки использовались не только ударные беспилотники, но и высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. По информации Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 595 БПЛА, 38 крылатых ракет Х-101, восемь крылатых ракет «Калибр» и две аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Кроме того, за сутки в зоне специальной военной операции ВС России поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, места сборки, хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия, районы их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Угроза Зеленского

Массированная российская атака на Украину шла более 12 часов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, основными направлениями удара ВС России были Киев и его окрестности, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области.

Зеленский обратил внимание, что российская атака произошла в конце недели высокого уровня на Генассамблее ООН. В связи с этим необходимо «жесточайшее давление мира» на Россию, считает он. Украинский лидер выразил надежду на «крепкую реакцию» США, Европы, стран «Большой семерки» и «Большой двадцатки». По его мнению, «время для решительных действий давно пришло».

Кроме того, украинский лидер пригрозил России ответными ударами.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы <...> принудить [Россию] к дипломатии»,

— написал он.

Накануне Зеленский пригрозил Москве блэкаутом, если атаки российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. А в недавнем интервью порталу Axios он заявил: если Россия «не прекратит конфликт, то чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что российский лидер Владимир Путин уже предупреждал, каким будет ответ в случае попыток Киева атаковать Кремль.

«Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — сказал он.

«Обстреляли сами себя»

Над Киевом после серии взрывов образовался смог, сообщила администрация украинской столицы. Местным жителям посоветовали закрывать окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что разрушения были зафиксированы в шести районах украинской столицы: Дарницком, Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском и Оболонском. По его словам, пострадала гражданская инфраструктура.

Однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин обратил внимание, что основной удар армии России пришелся по Киеву и Киевской области, где, по предварительным данным, было уничтожено значительное количество систем ПВО и других военных объектов.

Тем временем военные блогеры показали видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела падение ракеты Patriot, выпущенной для перехвата ракет Х-101, на жилые дома в Киеве.

«Видно, как после пуска одна из ракет Patriot набирает скорость, а сразу после уходит с траектории и улетает в жилые кварталы», — пишет «Военная хроника».

Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что «криворукая украинская [система] ПВО снесла целый квартал таунхаусов в киевской Борщаговке».

«В Киеве натурально обстреляли сами себя»,

— заметил он.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Украинское издание «Страна.ua» подтвердило, что в Борщаговке «практически полностью разрушены несколько десятков таунхаусов, а также повреждены высотные дома, в которых выбиты все окна». Кроме того, уничтожены десятки автомобилей.

Накануне Зеленский заявил, что на территории Украины уже месяц работает система ПВО Patriot, переданная от Израиля. В течение осени ВСУ получат еще две такие системы, добавил он.