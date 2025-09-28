На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киевляне частично остались без света после взрывов

ДТЭК: часть жителей Киева осталась без электроснабжения
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В части Киева после взрывов пропало электричество. Об этом сообщает в Telegram-канале ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания, крупнейший частный холдинг в энергетической отрасли республики)

В компании рассказали, что после массированной атаки на время ремонта перевели дома на резервное питание. К вечеру удалось наладить подачу электричества 2 тыс. семей, восстановительные работы в украинской столице продолжаются.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что атака ВС РФ продолжалась более 12 часов, а также пригрозил ответными ударами. При этом основные разрушения в окрестностях украинской столицы были вызваны падением ракет американской системы ПВО (противовоздушной обороны) Patriot.

Ранее вице-президент США обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине.

СВО: последние новости
