На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы рассказали о взрывах в Сумах

Общественное. Новости: взрыв произошел в Сумах на севере Украины
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Уточняется, что в Сумской области действует воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Другие подробности не приводятся.

До этого сообщалось о взрывах в Конотопе Сумской области на севере Украины. Информации о разрушениях на данный момент нет.

Российские войска ранее нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Ранее военкор Коц заявил, что взятие Юнаковки открыло дорогу на Сумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами