Очевидцы рассказали о взрывах в Сумах

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Уточняется, что в Сумской области действует воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Другие подробности не приводятся.

До этого сообщалось о взрывах в Конотопе Сумской области на севере Украины. Информации о разрушениях на данный момент нет.

Российские войска ранее нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Ранее военкор Коц заявил, что взятие Юнаковки открыло дорогу на Сумы.