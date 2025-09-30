На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали Владимира З., разыскиваемого ФРГ по делу об атаке на «Северный поток»

RMF: в Польше задержали украинца по делу об атаке на «Северный поток»
true
true
true
close
РИА Новости

Гражданина Украины по имени Владимир З. (Volodymyr Z.), разыскиваемого Германией за подрыв «Северного потока», задержали в Польше. Об этом сообщает польское издание RMF FM.

«В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе «Северный поток»», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что мужчина разыскивался на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

26 сентября военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Киеву специально поручили подготовку диверсии, тем самым отвлекая внимание России от сил НАТО, которые на самом деле и стоят за этим преступлением.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист, обвинивший США в подрыве «Северных потоков», оценил версию с украинцем.

