Украина стала прикрытием для реальных организаторов подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, РИА Новости.

Он утверждает, что Киеву специально поручили подготовку диверсии, тем самым отвлекая внимание России от сил НАТО, которые на самом деле и стоят за этим преступлением.

Кнутов обратил внимание, что через несколько недель после взрывов король Великобритании Карл III наградил высшими наградами британских пловцов морского спецназа за выполнение спецзадания.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патрушев назвал атаку на «Северные потоки» прологом напряженности на Балтике.