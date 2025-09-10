Журналист, обвинивший США в подрыве «Северных потоков», оценил версию с украинцем

Херш отреагировал на версию о причастности украинца к подрыву «Северных потоков»

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который в 2023 году опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков», в беседе с РИА Новости впервые прокомментировал версию о роли украинца Сергея Кузнецова в этой диверсии.

Журналист не стал опровергать свое расследование или наоборот доказывать его правдивость. В ответ на просьбу агентства оценить выдвинутые против украинца обвинения Херш сказал лишь несколько слов.

«Я написал то, что написал», — заявил он.

В марте 2023 года Сеймур Херш назвал США единственным подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журналист отметил, что занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы, встречался с людьми, публиковался в New York Times и других изданиях.

В ночь на 21 августа в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд заключил его под стражу, сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут немецкие правоохранительные органы, которые требуют экстрадиции подозреваемого в Германию.

Согласно международному ордеру на арест, в случае выдачи Германии Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в «антиконституционном саботаже», «преднамеренном взрыве» и «разрушении зданий». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям на газопроводах.

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».