«Нелепые вбросы в прессу». В России не верят, что «Северные потоки» взорвали украинцы-любители

Патрушев усомнился, что только украинцы виновны в подрыве «Севпотоков»

«Северные потоки» могли быть взорваны при участии спецслужб НАТО, считает помощник российского президента Николай Патрушев. Он отметил, что версия немецкой полиции об украинских диверсантах «вызывает правомерные вопросы». Патрушев считает, что «нелепые вбросы в прессу», служат прикрытием для реальных организаторов и участников теракта, который осуществила «высококлассная команда». Посол Сергей Нечаев ранее отмечал, что ФРГ не взаимодействует с Россией по расследованию взрывов газопровода. При этом глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль заверил, что всех виновных привлекут к ответственности.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию немецких следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсвнты-любители. Об этом он заявил в своей колонке для «Коммерсанта».

По словам Патрушева, сейчас в Морскую коллегию обращаются журналисты, задающие «правомерные вопросы: стоит ли доверять данным немецкой полиции», которая якобы установила личности диверсантов.

Помощник президента отметил, что государствам, которые заинтересованы в справедливом расследовании инцидента, не дали доступ к материалам уголовных дел.

«Детали операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу», — пишет Патрушев.

Он напомнил, что в последнем «вбросе» виновными называют группу украинцев , которые якобы сняли яхту для прогулки по Балтийскому морю. Помощник президента РФ отметил по версии немецкой полиции на причал, расположенный в ста метрах от базы ВМС НАТО в Ростоке, предполагаемые диверсанты без всяких проблем загрузили водолазное оборудование и несколько сотен килограммов взрывчатки.

Каким-то образом они обнаруживают газопровод, умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район. В условиях оживленного судоходства они осуществляют неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно возвращаются в порт»,

— пишет Патрушев.

Помощник президента удивился, что украинские диверсанты так спокойно могли действовать около баз НАТО. По его словам, у людей появляется вопрос, а не планировался ли инцидент с участием спецслужб альянса?

«Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае «Северных потоков», очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря», — заявил Патрушев.

Он добавил, что не у каждого государства есть пловцы подобного уровня. Однако они есть у британской Специальной лодочной службы. Патрушев заметил, что накануне подрыва в районе инцидента проводились учения флота НАТО.

«Сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова», — пишет Патрушев.

Он уточнил, что произошедшее стало прологом к новому витку напряженности в Балтике.

«Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны», — заключил Патрушев.

Немецкое расследование подрыва

По данным Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, сред них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

Они добрались до газопроводов с помощью яхты, арендованной у посредников по поддельным документам, у них была при себе взрывчатка. Четверо участников группы были опытными дайверами.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что высокопоставленные украинские офицеры под руководством старшего генерала спецназа якобы разработали операцию «Диаметр» для подрыва «Северных потоков». Руководил всем бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а украинский президент Владимир Зеленский был в курсе происходящего. В США якобы также знали об операции и требовали от Киева отменить ее.

В конце августа стало известно, что в Италии задержали бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова, который якобы руководил всей группой диверсантов. Он использовал свой украинский паспорт для покупки авиабилетов, благодаря чему его удалось обнаружить. Мужчину планируют экстрадировать в Германию.

Германия не хочет сотрудничать с РФ

Посол России в Германии Сергей Нечаев сказал ТАСС, что Берлин не показывает своей готовности сотрудничать с Москвой по делу о взрыве на «Северных потоках», хотя российская сторона готова к этому.

«Вчера мы все отфиксировали заявление министра иностранных дел Германии господина [Йоханна] Вадефуля, подтвердившего, что на «Северных потоках» в сентябре 2022 года был осуществлен террористический акт и что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности. Вот эту часть я полностью разделяю. Пока, к сожалению, сотрудничества на этот счет с германской стороны не проявляется», — заявил Нечаев.

По словам Нечаева, Москва настаивает на привлечении к ответственности всех виновным.

«Это не только двусторонние российско-германские дела, там есть, например, другие страны», — отметил посол.

5 сентября Вадефуль назвал инцидент актом террора. Он уточнил, что сейчас ведется расследование, они якобы намерены привлечь всех виновных.