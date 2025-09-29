В Новосибирске вспыхнул пожар в торговом центре

В Новосибирске пожарные ликвидируют возгорание в торговом центре. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Пламя вспыхнуло на четвертом этаже, посетителей эвакуируют.

«Огнеборцы тушат пожар, вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Недавно на востоке столицы потушили горящее трехэтажное административное здание. В МЧС рассказали, что возгорание в здании, где частично обрушилась крыша, было локализовано на площади в 300 кв. м. Затем пожар полностью ликвидировали. В тушении участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

До этого сотрудники экстренных служб потушили возгорание в многоквартирном доме в Ялте. Огонь охватил многоквартирный жилой дом на улице Екатерининская утром 27 сентября. Изначально пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По данным МЧС РФ, с территории объекта эвакуировали 62 человека. К ликвидации пожара были привлечены 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

Ранее появились новые кадры тушения вагонов в Смоленской области.