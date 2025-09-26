На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два поезда изменили маршрут после взрыва на железной дороге в Псковской области

ОЖД: два поезда между Петербургом и Псковом изменили маршрут из-за взрыва на ж/д
true
true
true
close
Shutterstock/Anna Nestera

Два пассажирских поезда, курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом, пустили по измененному маршруту движения в связи с взрывом на железнодорожных путях. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.

«Следующие пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая: №810 «Ласточка» сообщением Псков — Санкт-Петербург, №809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что маршрут движения поездов изменили «по техническим причинам».

Утром 26 сентября на железной дороге в Псковской области произошел взрыв. Его зафиксировали неподалеку от станции Плюсса.

Как рассказал губернатор региона Михаил Ведерников, в результате происшествия никто не пострадал. Схода вагонов с рельсов не произошло. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава российского субъекта.

13 сентября на железнодорожном перегоне МалоархангельскГлазуновка в Орловской области произошел взрыв. Сотрудники Росгвардии при осмотре железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства, при этом одно из них сработало. В результате три человека получили серьезные ранения, их спасти не удалось. Впоследствии их представили к государственным наградам.

Ранее в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами