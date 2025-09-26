На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Псковской области произошел взрыв на ж/д путях

Ведерников: в результате взрыва на ж/д путях у станции Плюсса никто не пострадал
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях неподалеку от станции Плюсса. Об этом в своем канале в мессенджере Max рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Глава области попросил жителей региона сохранять спокойствие.

13 сентября взрыв произошел в Орловской области на перегоне МалоархангельскГлазуновка. Сотрудники Росгвардии обнаружили взрывные устройства при осмотре железнодорожных путей, после чего одна из бомб детонировала. Движение поездов на участке временно ограничивали: часть составов задержали, часть перенаправили.

Трое росгвардейцев получили ранения, не совместимые с жизнью. Впоследствии их представили к госнаградам.

Ранее ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий и терактов в Самарской области.

