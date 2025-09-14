Росгвардейцев, погибших при взрыве под Орлом, представят к наградам

Хинштейн: погибших при взрыве на ж/д под Орлом росгвардейцев посмертно наградят

Троих росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, посмертно представят к госнаградам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн

Инцидент на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области произошел днем 13 сентября. Росгвардейцы обнаружили три взрывных устройства под железнодорожным полотном. При осмотре один заряд сработал. Два сотрудника погибли на месте, а третий скончался в больнице.

После обезвреживания двух оставшихся устройств работники ж/д приступили к восстановлению поврежденного участка и проверке целостности рельсовых плетей, скреплений и балластной призмы.

