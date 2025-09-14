На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росгвардейцев, погибших при взрыве под Орлом, представят к наградам

Хинштейн: погибших при взрыве на ж/д под Орлом росгвардейцев посмертно наградят
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Троих росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, посмертно представят к госнаградам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн

Инцидент на перегоне МалоархангельскГлазуновка в Орловской области произошел днем 13 сентября. Росгвардейцы обнаружили три взрывных устройства под железнодорожным полотном. При осмотре один заряд сработал. Два сотрудника погибли на месте, а третий скончался в больнице.

После обезвреживания двух оставшихся устройств работники ж/д приступили к восстановлению поврежденного участка и проверке целостности рельсовых плетей, скреплений и балластной призмы.

Ранее в Ленобласти изменили движение поездов из-за возможной диверсии на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами