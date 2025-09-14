На железной дороге в Орловской области произошел взрыв. Погибли два росгвардейца

После взрыва на ж/д под Орлом движение поездов организовали по другому маршруту

В субботу в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка при проверке путей были обнаружены самодельные взрывные устройства. При осмотре одно из них сдетонировало, в результате чего погибли двое росгвардейцев, один ранен. Движение поездов на участке временно ограничено: часть составов задержали, часть перенаправили.

Днем 13 сентября во время плановой проверки на перегоне Малоархангельск — Глазуновка под железнодорожным полотном обнаружили несколько взрывных устройств. При осмотре один заряд сработал. Экстренные службы и оперативные группы прибыли на место, организовали зону безопасности и приостановили движение по главному пути.

Перегон Малоархангельск — Глазуновка — участок хода, связывающего Курское направление с южными маршрутами. По нему идут поезда дальнего следования (Москва — Белгород, Санкт Петербург — Белгород и др.) и пригородные составы (Орел — Курск, Курск — Орел). Участок расположен примерно в 55 км по прямой и 64–65 км по автодороге к югу от Орла; до Курска от Глазуновки около 85 км по прямой и 122–124 км по дороге.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух погибших и одном пострадавшем и отдельно проинформировал о влиянии на перевозки: «В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам». Он добавил, что ситуация под контролем и ведутся мероприятия по розыску причастных.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования: «Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей. Сразу же связался с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, чтобы высказать ему слова поддержки и предложить помощь».

Погибли два сотрудника Росгвардии, еще один росгвардеец находится в тяжелом состоянии; из Курска направлены автобусы и бригады медицины катастроф.

Все трое росгвардейцев были задействованы в обеспечении безопасности на железной дороге. Пассажиры не пострадали. Раненому оказывается специализированная медицинская помощь; семьям погибших обещана ведомственная поддержка.

Московская железная дорога пояснила схему перевозок и меры для пассажиров: «Для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на «Ласточках» до конечных станций». «Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более чем на четыре часа, а также ожидающие отправления на вокзалах, будут обеспечены питанием. Для координации всех действий по перевозке пассажиров на МЖД работает оперативный штаб под руководством начальника магистрали Павла Иванова», — добавили в МЖД.

Позже МЖД сообщила о задержках десяти поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Для дальнего следования часть рейсов отправили в обход закрытого участка; для пригородного движения организовали компенсационные автобусы со смежных станций. По данным МЖД, «максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут».

Перевозчик рекомендовал проверять статус поездок в приложении и на сайте. По мере завершения оперативных мероприятий началось поэтапное возвращение к штатной схеме с возможными локальными ограничениями скорости на месте ремонта.

Три устройства

На месте обнаружили три взрывных устройства кустарного изготовления, заложенные под железнодорожным полотном на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Сработал один заряд во время проверки. Тип, мощность и способ приведения в действие официально не раскрывались.

После обезвреживания двух оставшихся устройств работники ж/д приступили к восстановлению поврежденного участка и проверке целостности рельсовых плетей, скреплений и балластной призмы.

Следственные органы рассматривают умышленный характер происшествия; в похожих эпизодах на транспорте возбуждаются дела по статьям о террористическом акте или диверсии. Заявлений об ответственности не публиковалось, данных о задержанных пока нет.

Похожие случаи

В конце мая — начале июня в Брянской и Курской областях, граничащих с Орловской, из за подрывов обрушились автомобильный и железнодорожный мосты.

Вечером 31 мая на перегоне Выгоничи — Пильшино (Брянская область) пассажирский поезд Климов — Москва столкнулся с фрагментами разрушенного автодорожного пролета: погибли семь человек, свыше ста получили травмы.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост рухнул на автомобильную дорогу. В этот момент по переходу шел грузовой локомотив: тепловоз и три порожних вагона сошли с рельсов, травмированы три сотрудника РЖД.

5 июня на перегоне Евдаково — Сагуны (Воронежская область) подрыв повредил путь. Машинист успел применить экстренное торможение, пострадавших нет. Движение более чем двадцати поездов на юг и с юга России временно приостанавливалось.

Следственный комитет квалифицировал эти эпизоды как теракты. По словам главы СК Александра Бастрыкина, при подрывах использовался блок управления Lora украинского производства, позволяющий дистанционно активировать заряд на значительном расстоянии.