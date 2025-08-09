Под Арзамасом по неизвестной причине с рельсов сошел локомотив туристического поезда

Под Арзамасом в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда. Об этом сообщает в Telegram-канале Горьковская железная дорога.

По ее данным, сход одной колесной пары у пригородного поезда №6904 произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в 18:10. При этом никто не пострадал, для ликвидации последствий случившегося был привлечен восстановительный поезд. Причины схода паровоза выясняются.

В пресс-службе железной дороги уточнили, что вагоны вернулись в Арзамас с другим локомотивом. Оттуда состав продолжит следовать по маршруту. На движении других пассажирских поездов инцидент не скажется.

2 августа возле станции Ин в Еврейской автономной области пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Они двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн руб.

Ранее жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей.