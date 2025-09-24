В Сочи отменили режим опасности атаки безэкипажных катеров

Режим опасности атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи отменен. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами», — напомнил мэр.

Он добавил, что от опасных объектов нужно отойти и позвонить по телефону 112.

В другом городке Краснодарского края — Новороссийске также вводился режим опасности БЭК, действовал также сигнал опасности атаки беспилотников.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Сохраняется угроза повторной атаки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.