В Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома

В Новороссийске в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины загорелась кровля многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В городе Новороссийске в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли многоквартирного дома,есть пострадавшие. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор города Новороссийска Алексей Грудина», — сказано в сообщении.

Город подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Позже стало известно, что один из беспилотников упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. Здесь загорелись как минимум пять машин.

Ранее на Кубани в подвале атакованного дронами здания оказались заблокированы люди.