В Новороссийске украинские дроны повредили офис КТК

В Новороссийске после атаки БПЛА поврежден офис КТК, есть раненые
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Новороссийске после атаки украинских беспилотников оказался поврежден офис Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Согласно заявлению КТК, в ходе массированной атаки украинских дронов на Новороссийск помимо жилых домов и гостиницы был поврежден городской офис АО «КТК-Р».

«Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован», — сказано в сообщении.

В результате атаки в здании, где расположен офис КТК, есть серьезно пострадавшие. При этом среди них нет сотрудников компании.

Новороссийск подвергся атаке беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

Life со ссылкой на канал Shot написал, что один из БПЛА упал на автомобильную парковку в центре Новороссийска. На ней загорелись как минимум пять машин.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.

