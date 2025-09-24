На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Армия
Размер текста
А
А
А

«Срочно эвакуируемся»: ВСУ ударили по центру Новороссийска, в Сочи эвакуируют пляжи

Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск есть погибшие
true
true
true
ВСУ атаковали центр Новороссийска. Погибли как минимум трое, пострадали не менее семи человек, в том числе дети. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и 20 автомобилей получили повреждения. Некоторые люди остаются заблокированными в горящем здании. Беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадали двое его сотрудников и посетители. Сейчас в городе сохраняется угроза повторной атаки, там ввели режим ЧС. Тем временем в Сочи закрыли пляжи и эвакуируют отдыхающих. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ атаковали Новороссийск с помощью беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Удар пришелся на центр города в разгар дня, все произошло в районе гостиницы «Новороссийск».

«По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.

Он выразил соболезнования близким и родным погибших. Кондратьев также поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

К 16:36 число пострадавших увеличилось до восьми, из них двое погибли, сообщила мэрия. Шестерых человек экстренного госпитализировали: трое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое в тяжелом. Среди пострадавших есть ребенок. Telegram-канал Baza при этом пишет, что погибли трое человек, в их числе один несовершеннолетний.

В оперштабе уточнили, что в результате БПЛА повреждены семь жилых домов. Одно из зданий загорелось, пожар тушат. Также пострадали 20 автомобилей, три транспортных средства полностью сгорели.

Как атаковали город

SHOT пишет, что ВСУ запустили не менее пяти беспилотников по центру города, там расположена гостиница «Новороссийск». Один из БПЛА ударил по парковке у гостиницы. Судя по кадрам, снятым очевидцами, четыре автомобиля загорелись. Еще у одного выбито лобовое стекло, человек на переднем сидении погиб.

Из-за атаки три человека оказались заблокированы в горящем здании, где расположен сервис по прокату самокатов. Жители соседних домов переживают, что из-за возгорания может произойти взрыв газа.

Еще один беспилотник попал в квартиру в многоэтажке. SHOT опубликовал видео с разрушениями. Хозяйка квартиры рассказала, что вся квартира в осколках, ободраны стены и пострадал балкон.

Беспилотник также попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума. «Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании», — сообщила компания в Telegram-канале.

Тем временем в одной из школ детям раздали практическую работу по географии, пока они укрывались от беспилотников, пишет «Осторожно, новости». А подписчица Telegram-канала «ЧП Новороссийск» пожаловалась, что в ТЦ «Красная площадь» не включили звуковое оповещение об опасности, из-за чего люди не знали, что на улице опасно и нужно идти в укрытие.

В городе сохраняется угроза повторной атаки. В Новороссийске ввели режим ЧС. «Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий нападения», — заявил мэр города.

Эвакуация пляжей в Сочи

В Сочи из-за атаки дронов отдыхающих эвакуировали с пляжей. «Не моем ноги, срочно эвакуируемся», — говорит человек в громкоговоритель на видеозаписи, опубликованной каналом «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, их просят покинуть пляжи «Ривьера» и «Альбатрос», все пляжи в Адлере тоже закрыты.

При этом издание отмечает, что отдыхающие даже после тревоги не покинули побережье, а стоят на набережной и ждут, пока пляжи откроют.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что это «превентивные меры», принятые «в связи с сегодняшними атаками киевского режима» на Кубань.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами