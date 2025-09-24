«Срочно эвакуируемся»: ВСУ ударили по центру Новороссийска, в Сочи эвакуируют пляжи

Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск есть погибшие

ВСУ атаковали центр Новороссийска. Погибли как минимум трое, пострадали не менее семи человек, в том числе дети. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и 20 автомобилей получили повреждения. Некоторые люди остаются заблокированными в горящем здании. Беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадали двое его сотрудников и посетители. Сейчас в городе сохраняется угроза повторной атаки, там ввели режим ЧС. Тем временем в Сочи закрыли пляжи и эвакуируют отдыхающих. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ атаковали Новороссийск с помощью беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Удар пришелся на центр города в разгар дня, все произошло в районе гостиницы «Новороссийск».

«По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.

Он выразил соболезнования близким и родным погибших. Кондратьев также поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

К 16:36 число пострадавших увеличилось до восьми, из них двое погибли, сообщила мэрия. Шестерых человек экстренного госпитализировали: трое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое в тяжелом. Среди пострадавших есть ребенок. Telegram-канал Baza при этом пишет, что погибли трое человек, в их числе один несовершеннолетний.

В оперштабе уточнили, что в результате БПЛА повреждены семь жилых домов. Одно из зданий загорелось, пожар тушат. Также пострадали 20 автомобилей, три транспортных средства полностью сгорели.

Как атаковали город

SHOT пишет, что ВСУ запустили не менее пяти беспилотников по центру города, там расположена гостиница «Новороссийск». Один из БПЛА ударил по парковке у гостиницы. Судя по кадрам, снятым очевидцами, четыре автомобиля загорелись. Еще у одного выбито лобовое стекло, человек на переднем сидении погиб.

Из-за атаки три человека оказались заблокированы в горящем здании, где расположен сервис по прокату самокатов. Жители соседних домов переживают, что из-за возгорания может произойти взрыв газа.

Еще один беспилотник попал в квартиру в многоэтажке. SHOT опубликовал видео с разрушениями. Хозяйка квартиры рассказала, что вся квартира в осколках, ободраны стены и пострадал балкон.

Беспилотник также попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума. «Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании», — сообщила компания в Telegram-канале.

Тем временем в одной из школ детям раздали практическую работу по географии, пока они укрывались от беспилотников, пишет «Осторожно, новости». А подписчица Telegram-канала «ЧП Новороссийск» пожаловалась, что в ТЦ «Красная площадь» не включили звуковое оповещение об опасности, из-за чего люди не знали, что на улице опасно и нужно идти в укрытие.

В городе сохраняется угроза повторной атаки. В Новороссийске ввели режим ЧС. «Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий нападения», — заявил мэр города.

«В главного энергетика попал дрон, свиньи подохли»: как куряне пытаются спасти свои рабочие места Постоянные прилеты, которые не щадят гражданских, смертельные «крылья» в небе, разбитые... 24 сентября 13:04

Эвакуация пляжей в Сочи

В Сочи из-за атаки дронов отдыхающих эвакуировали с пляжей. «Не моем ноги, срочно эвакуируемся», — говорит человек в громкоговоритель на видеозаписи, опубликованной каналом «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, их просят покинуть пляжи «Ривьера» и «Альбатрос», все пляжи в Адлере тоже закрыты.

При этом издание отмечает, что отдыхающие даже после тревоги не покинули побережье, а стоят на набережной и ждут, пока пляжи откроют.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что это «превентивные меры», принятые «в связи с сегодняшними атаками киевского режима» на Кубань.